شكرا لقرائتكم خبر عن عيدية الرئيس للسجناء وأسرهم.. عضو خارجية النواب مشيدة بقرارات العفو الرئاسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قرارات العفو الرئاسي الأخيرة، والإفراج عن 60 سجينا منذ يومين، بالإضافة إلى 1270 نزيلا اليوم السبت.

وقالت عضو مجلس النواب، في تصريح خاص، إن قرارات الإفراج خطوة هامة، وخاصة أنها جاءات بعد أيام من بدء جلسات الحوار الوطني، مشددة على أن القرارات بمثابة موقف إنساني من الدولة والقيادة السياسية في ظل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما وصفت قرارات الإفراج بأنها "عيدية" من القيادة السياسية للمفرج عنهم وأهاليهم.

وذكرت أن هذه الخطوات تؤكد على صدق نوايا الدولة المصرية ومواقفها الإنسانية، للإفراج عن مزيد من السجناء وفتح صفحات جديدة مع أبناء الوطن.

وأصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، قرارا جمهوريا بالعفو عن باقي العقوبات المقضي بها بحق 1270 نزيلا بالسجون، "تأكد انطباق شروط العفو عليهم".

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية، أنه "تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 2022، بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، فقد قام قطاع الحماية المجتمعية بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج". وأضاف البيان: "انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 1270 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو".