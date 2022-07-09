شكرا لقرائتكم خبر عن "الحفاظ على المواقع الأثرية" أهم نجاحات إعلام النواب بمجال الآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت لجنة الإعلام بمجلس النواب برئاسة النائبة درية شرف الدين خلال دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني بمجلس النواب، نجاحات في مجال الآثار، إذ ناقشت اللجنة بعض طلبات الإحاطة المقدمة في هذا الملف ومن أبرزها المتعلقة بالحفاظ على المناطق والمواقع الأثرية وكذا ترميم بعض الآثار الإسلامية والقبطية ومنها مساجد (الأمير مغلطاى ، جامع عارف ، الحبشى بدمنهور والمحلى برشيد).

بالإضافة إلى مناقشة موضوعات تتعلق بالمتاحف الأثرية ومنها متحف رشيد والمتحف الآتونى بالمنيا ، وقد نجحت اللجنة في التوافق مع مندوبى الحكومة والوصول الى توصيات جار تنفيذها على أرض الواقع.

وهيئة مكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، بدور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى يترأسه النائبة درية شرف الدين ، وكلا من النائبين يوسف الحسينى ونادر مصطفى وكيلين، وهند رشاد أمينا للسر.