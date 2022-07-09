شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 511 اقتراحا برغبة من "النواب" إلى الحكومة بدور الانعقاد الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير الأمانة العامة لمجلس النواب عن حصاد دور الانعقاد الثانى، أن المجلس عقد خلال الدور56 جلسة عامة تجاوزت 100 ساعة وبلغ عدد المتحدثين من النواب 511 نائبا، وأشار إلي أنه على مدار تسعة أشهر من العمل المتواصل مجلس النواب يؤدي مهامه البرلمانية المنوطة به وفقاً للدستور وأحكام لائحته الداخلية على جميع المستويات (التشريعية، الرقابية، السياسية) لمسايرة الخطى السريعة التي تنتهجها الدولة المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق ما تهدف إليه الدولة، نحو تنمية أفضل وتطوير مستمر لبناء الجمهورية الجديدة الأمر الذي استلزم من مجلس النواب إقرار حزمة من التشريعات الهامة والحيوية على المستويات كافة، بالاشتراك مع الحكومة.

ونظر المجلس نحو 511 اقتراحاً برغبة مقدمة من النواب في شتى المجالات وأحالها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم في شأن ما ورد بها من توصيات.

وكان آخرها إحالة مجلس النواب، خلال جلسته العامة الأخيرة، الثلاثاء الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، إلى الحكومة نحو 53 تقرير للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب.

ومن بين التقارير، اقتراحات برغبة بشأن تزويد مستشفى المبرة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى بمحافظة أسيوط، بعدد (سبع) حضانات، وعدد (أربعة) أجهزة تنفس صناعى ضم مركز الإرشاد الوراثى الكائن بمجمع العرب التخصصى بمحافظة بورسعيد إلى منظومة التأمين الصحى الشامل وإقامة مبنى عيادات جديد مجهز بالأجهزة الطبية - مركز ايتاى البارود- محافظة البحيرة تابعة للتأمين الصحى وإنشاء عيادة شاملة للتأمين الصحى بمركز ومدينة الرياض- محافظة كفر الشيخ وإنشاء مركز طبى متكامل لخدمة الرعاية الأساسية للمنتفعين بالتأمين الصحى- مركز كفر سعد- محافظة دمياط وتحويل مستشفى التكامل الصحى بالسنانية- محافظة دمياط من مستشفى طب أسرة إلى مستشفى أسرة نموذجية طبقاً لمعايير منظومة التأمين الصحى الشامل وفتح باب التعاقد بين هيئة الرعاية الصحية للتأمين الصحى الشامل مع القطاع الخاص على مستوى العيادات.