رئيس "حقوق إنسان النواب": الرئيس حريص على إدماج المفرج عنهم بالمجتمع من جديد

القاهرة - سامية سيد - قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إعلان لجنة العفو الرئاسي بالإفراج عن 60 شخص محبوسين قيد قضايا ذات خلفية متعلقة بحرية الرأي والتعبير، يترجم مدى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم الأسرة المصرية وإدخال البهجة على ذويهم بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنه هناك إرادة جادة للرئيس في استخدام صلاحياته الدستورية للإفراج عنهم وإدماجهم بالمجتمع من جديد بإعطائهم فرصة آخرى.

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن بشائر الخير ستتوالى خلال الفترة المقبلة، مشدد أنها تضفي للحوار الوطني أجواء إيجابية للأطراف المشاركة، خاصة وأن الجمهورية الجديدة ترحب بالمعارضة السياسية الوطنية البناءة، والتي تعمل من أجل النهوض بالدولة المصرية.

واعتبر أن سلسلة قرارات الإفراج التى حدثت منذ إعادة تفعيل اللجنة في أبريل الماضي، ترسخ لمفهوم الحقوق والحريات، وتؤكد الحرص على ترجمة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لواقع بكافة محاورها السياسية والاقتصادية، والتي سترد بشكل قاطع على الصور غير الصحيحة ومحاولات التشوية من جانب المؤسسات الحقوقية المسيسة وغير المهنية بالخارج.