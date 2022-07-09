السفارة في سريلانكا تحذر المواطنين السعوديين

دعت السفارة السعودية في سريلانكا المواطنين المتواجدين هناك بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن التي تندلع فيها الاحتجاجات والمظاهرات في البلاد والتقيد بتعليمات السلطات المحلية. كما وجهت السفارة تعليمات للراغبين في السفر إلى سريلانكا بتأجيل السفر إليها.



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