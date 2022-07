محتجون يضرمون النار بمنزل رئيس وزراء سريلانكا

الدمام - شريف احمد - أضرم محتجون غاضبون النار اليوم السبت، في منزل رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكرمسينج، في إشارة إلى تفاقم الأزمة قبل ساعات قليلة فقط، بعد أن اقتحم المتظاهرون منزل الرئيس مطالبين باستقالة جوتابايا راجاباكسا.

وشوهد المتظاهرون وهم يلحقون أضرارا بسيارات تابعة لرئيس الوزراء.

وقال مكتب رئيس الوزراء لانكا في بيان إن "المتظاهرين اقتحموا المقر الخاص لرئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ وأضرموا فيه النيران".

وتكافح الدولة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة في ظل نقص حاد في النقد الأجنبي أدى إلى الحد من الواردات الأساسية من الوقود والغذاء والدواء ، مما أدى إلى إغراقها في أسوأ اضطراب مالي منذ سبعة عقود.

ويلقي كثيرون باللوم في تراجع البلاد على الرئيس جوتابايا راجاباكسا، وطالبت الاحتجاجات السلمية إلى حد كبير منذ مارس باستقالته.

تفاقم الاستياء في الأسابيع الأخيرةـ حيث توقفت الدولة التي تعاني من ضائقة مالية عن تلقي شحنات الوقود، ما أدى إلى إغلاق المدارس وتقنين البنزين والديزل للخدمات الأساسية.

Video footage of Sri Lankan protesters taking over President's office in Colombo



📸 Buddi U Chandrasiri pic.twitter.com/FINwaaqUat