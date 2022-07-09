شكرا لقرائتكم خبر عن محتجون يضرمون النار بمنزل رئيس وزراء سريلانكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أضرم محتجون غاضبون النار اليوم السبت، في منزل رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكرمسينج، في إشارة إلى تفاقم الأزمة قبل ساعات قليلة فقط، بعد أن اقتحم المتظاهرون منزل الرئيس مطالبين باستقالة جوتابايا راجاباكسا.

وشوهد المتظاهرون وهم يلحقون أضرارا بسيارات تابعة لرئيس الوزراء.

وقال مكتب رئيس الوزراء لانكا في بيان إن "المتظاهرين اقتحموا المقر الخاص لرئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ وأضرموا فيه النيران".

أزمة حادة

وتكافح الدولة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة في ظل نقص حاد في النقد الأجنبي أدى إلى الحد من الواردات الأساسية من الوقود والغذاء والدواء ، مما أدى إلى إغراقها في أسوأ اضطراب مالي منذ سبعة عقود.

ويلقي كثيرون باللوم في تراجع البلاد على الرئيس جوتابايا راجاباكسا، وطالبت الاحتجاجات السلمية إلى حد كبير منذ مارس باستقالته.

تفاقم الاستياء في الأسابيع الأخيرةـ حيث توقفت الدولة التي تعاني من ضائقة مالية عن تلقي شحنات الوقود، ما أدى إلى إغلاق المدارس وتقنين البنزين والديزل للخدمات الأساسية.

تنحي

Video footage of Sri Lankan protesters taking over President's office in Colombo



📸 Buddi U Chandrasiri pic.twitter.com/FINwaaqUat — NewsWire 🇱🇰 (@NewsWireLK) July 9, 2022

3 اقتراحات

وأفادت الأنباء بأن رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا قرر التنحي عن منصبه وسط معارضة عامة، وفي خضم الاحتجاجات المستمرة، أبلغ الرئيس رئيس الوزراء أنه سيوافق على أي قرار يتخذ في اجتماع لقادة الحزب. وبناء على ذلك، عقد اجتماع خاص لزعيم الحزب بعد ظهر اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب. — NewsWire (@NewsWireLK)وأعلن رئيس الوزراء رانيل ويكراماسينجي لقادة الحزب أنه مستعد للاستقالة من منصب رئيس الوزراء لإفساح المجال أمام حكومة تضم جميع الأحزاب.

وقدم رئيس الوزراء ثلاثة مقترحات، الاقتراح الأول هو الاستقالة من منصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتعيين رئيس مجلس النواب كرئيس بالإنابة.

الاقتراح الثاني هو أن يتولى رئيس الوزراء مهام الرئيس بالنيابة بعد استقالة الرئيس لمدة شهر واحد.

الاقتراح الثالث هو أن يتنحى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ويخوضان انتخابات عامة.

ومع ذلك، قال رئيس الوزراء إنه مستعد للاستقالة من منصب رئيس الوزراء وإعطاء السلطة لحكومة تضم جميع الأحزاب.

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