شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. عملاق الدوري الإيطالي يعلن تعاقده مع " سفاح ريال مدريد " والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن فريق الكرة الأول بنادي فيورنتينا الإيطالي اليوم السبت الحصول على توقيع واحد من أبرز مهاجمي فريق نادي ريال مدريد الاسباني للإنضمام إلى صفوفهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة إستعدادًا للموسم الكروي القادم 2022-2023.

فيورنتينا الإيطالي يعلن تعاقده مع الصربي لوكا يوفيتش

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن النادي الإيطالي قد أعلن عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت حصوله على توقيع النجم الدولي الصربي يوفيتش صاحب الأربعة وعشرين عامًا قادمًا من صفوف فريق نادي ريال مدريد الاسباني.

وأضافت صحيفة ماركا الإسبانية أن لاعب الملكي السابق سيبحث في الكالتشيو عن مرحلة جديدة في مسيرته الرياضية حيث يطمح إلى إعادة إثبات نفسه لجماهير الملكي خاصةً أنه لم يحصل على دقائق لعب كافية.

وكان يوفيتش قد تألق مع فريق نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني ولمع نجمه بصورة كبيرة وكان مطمع الكثير من الأندية الأوروبية المختلفة خلال العام 2019 قبل أن ينجح الملكي في ضمه وتوسم فيه الجميع خيرًا ليكون صفقة واعدة.

لكن اليافع الصربي لم يحصل على الفرصة كاملة مع الميرنجي سواء مع الفرنسي زين الدين زيدان أو الإيطالي كارلو أنشيلوتي ودائمًا ما كان يجلس إحتياطيًا وفي بعض الأحيان كان يخرج من قائمة المباريات سواء في الدوري أو دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يبدأ الاستعداد للموسم الجديد

يُذكر أن كتيبة كارلو أنشيلوتي قد بدأت الاستعداد للموسم الجديد 2022-2023 والذي سينطلق خلال شهر أغسطس القادم.