شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان: 28 ألف إصابة و94 حالة وفاة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت تايوان 28 ألفا و135 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، 28 ألفا و28 حالة إصابة محلية و107 حالات قادمة من الخارج، كما سجلت 94 حالة وفاة بسبب الفيروس، طبقا لما ذكره مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة.

وسجلت منطقة "تايبيه الجديدة" اليوم السبت أعلى عدد من حالات الإصابة المحلية بلغ 4122 حالة، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم.

وأعلنت تايوان أنه تم حتى الآن تسجيل أربعة ملايين و54 ألفا و189 حالة إصابة، منذ تفشي الجائحة في أوائل عام 2020، من بينها أربعة ملايين و38 ألفا و587 حالة إصابة محلية.

وبتسجيل 94 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس اليوم ،بلغ عدد حالات الوفاة المؤكدة في البلاد 7553 ، منذ بدء الجائحة.