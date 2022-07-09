شكرا لقرائتكم خبر عن إفلاس ومظاهرات وهروب الرئيس.. ماذا يحدث في سريلانكا؟ والان نبدء بالتفاصيل

رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا

متظاهرون: نحن يائسون

الدمام - شريف احمد - اقتحم محتجون المقر الرسمي لرئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا في كولومبو، اليوم السبت، وطالبوه بالتنحي بسبب تعامله مع الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد. وأظهر مقطع فيديو بثه التلفزيون السريلانكي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، متظاهرين يدخلون منزل الرئيس راجاباكسا ومقر إقامته في العاصمة التجارية، بعد اختراق الطوق الأمني ​​الذي فرضته الشرطة.وفرّ الرئيس جوتابايا راجابكسا من مقره الرسمي، إلى مكان آمن يوم الجمعة قبل الاحتجاجات المخطط لها، بعد اقتحامه من قبل المتظاهرين المحتجين على أسوأ أزمة اقتصادية تضرب البلاد في التاريخ الحديث، وذلك وفق مسؤول أمني تحدث إلى "washingtonpost".

وقالت هيمانثا ويكريميراتني، المحامية البالغة من العمر 34 عامًا والتي انضمت إلى الاحتجاجات: "نحن يائسون. لقد اتحد الناس من جميع الأماكن للمطالبة بتنحي الرئيس الفاسد"، ووصفها ياساس راتناياكي، متظاهر آخر ، بأنها "لحظة تاريخية" للبلاد. لم أر شيئًا كهذا من قبل". وبحلول بعد الظهر، بدأ الناس يتدفقون على كولومبو من مناطق أخرى بالقطارات، وانضم إلى المتظاهرين في موقع احتجاج رئيسي. وخارج المكتب الرئاسي المهيب هتفوا قائلين "سقط حصنك". وأظهرت لقطات من وسائل الإعلام المحلية أشخاصا يتجولون في منزل الرئيس ويلتقطون صور سيلفي ويغطسون في حمام السباحة، وشق آخرون طريقهم إلى المطبخ وشوهدوا وهم يطبخون.

ما الذي أثار الاحتجاجات؟

سريلانكيون بطوابير لملء أسطوانات غاز الطهي المنزلي (رويترز)

المطالبة بالاستقالة

إفلاس

متظاهرون يطالبون باعتقال رئيس الوزراء السابق (رويترز)

شبح الفوضى

أزمة غير مسبوقة

اعتقال محتج يطالب بتنحي الرئيس السريلانكي قرب القصر الرئاسي (رويترز)

مصرع 11 بحثا عن وقود

اعتقال محتج يطالب بتنحي الرئيس السريلانكي قرب القصر الرئاسي (رويترز)

اعتماد على الهند

تعاني الدولة الواقعة في جنوب آسيا من أسوأ أزمة مالية لها في التاريخ الحديث، تاركة الملايين يكافحون لشراء الغذاء والدواء والوقود. وأصبحت سريلانكا في قبضة أزمة اقتصادية غير مسبوقة، حيث نفد الوقود تقريبًا وارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية إلى 80%، وتخلفت عن سداد ديونها الخارجية وهي تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي لحزمة إنقاذ، ولكن البلاد كانت تكافح في المفاوضات.وخرج عشرات الآلاف إلى الشوارع في الأشهر الأخيرة، مطالبين قادة البلاد بالاستقالة بسبب اتهامات بسوء الإدارة الاقتصادية. وتم تعليق المدارس واقتصر الوقود على الخدمات الأساسية، ولا يستطيع المرضى السفر إلى المستشفيات بسبب نقص الوقود وارتفاع أسعار المواد الغذائية. أيضاً تقلص تواتر القطارات، ما أجبر المسافرين على الانضغاط في مقصورات وحتى الجلوس بشكل غير مستقر فوقها أثناء تنقلهم إلى العمل. وفي العديد من المدن الكبرى، بما في ذلك كولومبو، يضطر المئات إلى الوقوف في طوابير لساعات لشراء الوقود، وفي بعض الأحيان يصطدمون بالشرطة والجيش أثناء انتظارهم.ودعا زعماء أحزاب المعارضة راجاباكسا إلى الاستقالة وتشكيل حكومة تضم جميع الأحزاب، وسار الآلاف من الأشخاص الذين يحملون العلم السريلانكي الأصفر والأحمر نحو منزل الرئيس وهم يهتفون "جوتا، ارحل". وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لردع الحشود المتزايدة، بينما اجتاز الحشد رجال الشرطة وخرقوا الحواجز لاقتحام مكتب الرئيس ومنزله.وقال رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ للبرلمان مؤخرًا إن البلاد "أفلست.. نحن الآن نشارك في المفاوضات كدولة مفلسة. لذلك علينا أن نواجه وضعًا أكثر صعوبة وتعقيدًا من المفاوضات السابقة". وأوضح رئيس الوزراء إن اقتصاد سريلانكا "انهار تمامًا"، حيث تواجه الدولة المنكوبة بالأزمة وضعًا مزريًا بشكل متزايد ترك الملايين يعانون من نقص الوقود والكهرباء والغذاء. وقال ويكرمسينغ للبرلمان السريلانكي "لقد واجه اقتصادنا انهيارا كاملا، والحكومة تسعى للحصول على مساعدة من شركائها العالميين وصندوق النقد الدولي لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد". لكن ويكرمسنغ حذر من أن الدولة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليونا "تواجه وضعا أكثر خطورة بكثير" يتجاوز النقص.وتعيش سريلانكا في خضم أسوأ أزمة مالية لها منذ سبعة عقود، بعد انخفاض احتياطاتها من العملات الأجنبية إلى مستويات قياسية، مع نفاد الدولارات لدفع ثمن الواردات الأساسية بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود. وفي الأسبوع الماضي، اتصل راجاباكسا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين لطلب خط ائتمان لشراء الوقود، وقد تدخل جيران مثل الهند لمساعدة سريلانكا في الغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية.وفي مايو، أُجبر شقيق الرئيس ماهيندا على الاستقالة من منصب رئيس الوزراء بعد أن اشتبك أنصاره مع المتظاهرين المناهضين للحكومة، وأدى رئيس وزراء جديد ومجلس وزراء اليمين الدستورية، لكن مع تدهور الوضع الاقتصادي، بدأ الغضب في الانتشار مرة أخرى. وفي الأسابيع الأخيرة، اتخذت الحكومة تدابير جذرية للتعامل مع الأزمة، بما في ذلك تنفيذ أسبوع عمل لمدة أربعة أيام للعاملين في القطاع العام لإتاحة الوقت لهم لزراعة محاصيلهم الخاصة، ومع ذلك، فإن الإجراءات لا تفعل الكثير لتخفيف الصعوبات التي يواجهها الكثيرون في البلاد.ويهدد شبح المزيد من عدم الاستقرار السياسي بإرسال البلد المحاصر إلى أزمة أعمق ويمكن أن يقوض جهوده لتأمين خطة الإنقاذ.وهذا الأسبوع وحده، لقي 11 شخصًا حتفهم وهم ينتظرون في طوابير للحصول على الوقود، وفقًا لمسؤولي الشرطة. ويبدو أن ويكرمسينج، الذي تولى منصبه بعد أيام من احتجاجات عنيفة أجبرت سلفه ماهيندا راجاباكسا على الاستقالة، يلقي باللوم على الحكومة السابقة في الوضع في البلاد في تصريحاته الأربعاء. وقال: "ليس من السهل إحياء دولة ذات اقتصاد منهار بالكامل، خاصة تلك التي تعاني من انخفاض خطير في احتياطيات النقد الأجنبي". وأضاف "لو اتخذت خطوات على الأقل لإبطاء الانهيار الاقتصادي في البداية، لما كنا نواجه هذا الوضع الصعب اليوم". في الأسبوع الماضي، قال وزير الطاقة والطاقة السريلانكي للصحفيين إن البلاد لديها مخزون وقود يكفي فقط لخمسة أيام.وكانت سريلانكا تعتمد بشكل أساسي على الهند المجاورة للبقاء واقفة على قدميها - فقد تلقت 4 مليارات دولار في شكل خطوط ائتمان - لكن ويكريمسينغ قال إن ذلك أيضًا قد لا يكون كافياً. وقال "لقد طلبنا المزيد من المساعدة في القروض من نظرائنا الهنود. لكن حتى الهند لن تكون قادرة على دعمنا باستمرار بهذه الطريقة"، موضحاً أن الخطوة التالية كانت إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأضاف "هذا هو خيارنا الوحيد. يجب أن نسلك هذا المسار. هدفنا هو إجراء مناقشات مع صندوق النقد الدولي والتوصل إلى اتفاق للحصول على تسهيل ائتماني إضافي". وأضاف أن سريلانكا تجري حاليا مناقشات مع البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي والولايات المتحدة "لتأمين قروض مؤقتة قصيرة الأجل" لحين حصولها على دعم صندوق النقد الدولي. وقال إن فريقا من ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية سيصل إلى سريلانكا الأسبوع المقبل. بالإضافة إلى ذلك، ستطلب سريلانكا المساعدة من الصين واليابان - وهما دولتان من "الدول المقرضة الرئيسية"، حسبما أضاف ويكرمسينغ. وتابع "إذا حصلنا على ختم الموافقة من صندوق النقد الدولي، فإن العالم سيثق بنا مرة أخرى. وسيساعدنا ذلك في تأمين المساعدة على القروض وكذلك القروض منخفضة الفائدة من دول أخرى في العالم".