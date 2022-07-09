شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية بإنشاء ممشى بفرع رشيد البحيرة لخفض البطالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شملت التقارير الأخيرة، التى أحالها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قبل رفع دور الانعقاد الثاني، للحكومة تقرير للجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الإقتراح برغبة المقدم من النائب محمد البنا بشأن "إنشاء ممشى على فرع رشيد وتوسعة شارع البحر المواجهة لمدينة المحموديه محافظة البحيرة".

ويرتبط المقترح بأسباب تتعلق بأن مدينة المحمودية مدينـه قـديمـه ذات طابع خاص، كما أنها قـديما كانت مينـاء تجاريا لنقل المنتجات الزراعيه، وتطل على شاطئ بطول 3كم غير مستخدم أو مستغل، وفـي ظـل التـطـويـر الـذي تعمـل عـليـه القيـاده السياسيه في كافـة ربـوع الـدولـة المصـريـه تـم عـمـل الـعـديـد مـن الدراسـات لإنشـاء مماشى على النيـل لخدمة أهـالى المدن، معتبرا أن إنشاء ممشى على النيل يعد أحد أهم محاور التنميه في مدينة المحموديه، ومـن شـأنه حمايـة الـنـيـل وخـلـق تـنـوع في المنتجات السياحيه بالمدينه، كما أن فـكـرة المماشي فـكـره متميزه لأنهـا تـحـد مـن الـتـعـديات وتخلـق فـرص عـمـل تـحـد مـن مشكلة البطالة.

وأكدت الحكومة أنه بعـد الإنتهـاء مـن الدراسـات المعنيـه لممثلـى الـوزارات المعنيـه بـالمقترح محـل المناقشـة ليس لديهم مـانـع مـن حيـث المبـدأ على إنشـاء ممشى على فـرع رشيد في مدينة المحموديه بطول (۷۰۰م)، ولكن لابـد مـن عـرض الدراسـه على مكتـب استشـاري والذي بدوره يحدد القيمة الماديه التي يحتاجها المشروع للتنفيذ ليكون إدراجـه فـي جـدول أعمـال الـدولـة للـعـام المـالي

القادم.

وأوصت اللجنة، بقيـام جـهـاز حمايـه الـنـيـل ومعهـد بـحـوث النيـل بإرسـال الرسومات الهندسية لأحـد المشـروعات المماثلـه المنفذه إلى هيئة التخطيط العمراني خـلال أسـبـوع من تاريخه، مطالبة بقيـام هيئة التخطيط العمراني لإعـداد الرسومات الهندسـيـه مـن خـلال أحـد المكاتب الأستشاريه وإرسالها لمحافظة البحيرة، إضافة إلى مخاطبـة محافظـة البـحيـرة لـدرج المشـروع فـي خـطـة المحافظـة الإسـتثماريه للعام المالی ۲۰۲۲-۲۰۲۳، ومخاطبـة رئاسـة مجلـس الـوزراء أيضا.