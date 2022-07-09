شكرا لقرائتكم خبر عن توصية لـ"إسكان الشيوخ" بإنهاء مشروع توسعات صرف صحى "العصلوجي" فى الزقازيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شملت التقارير الأخيرة، التى أحالها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، للحكومة قبل رفع دور الانعقاد الثاني، تقرير للجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الإقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصالحي بشأن "الإنتهاء من توسعات محطة صرف مدينة الزقازيق بالعصلوجى".

واستند المقترح إلى أنه في عام 2005 صدر أمر إسناد لتوسعات محطة صرف العصلوجي المعروفة بمحطة معالجة الزقازيق، كما أنه يوجد قرى كثيرة مربوطة على محطة صرف العصلوجي أهمها خط بنايوس وكفر الحصر وكفر الحمام ومشتول (خط البحر)، والذي صدر منذ 17 عاما ولم تدخل الخدمة حتى الآن.

بينما أوضحت الحكومة أن مشـروع صـرف صـحى مدينـة الزقازيق بالعصـلـوجي، كـان قـائـم منـذ فـتـرة كبيـرة لخدمـة بعـض الـقـرى والكتـل السـكنيه اللصيقة بالمدينـه بطاقـة اسـتعابية 80 ألف م3 / يوم،مؤكدة أن هذا المشروع دخل إلى الخدمة قبل عام ٢٠٠٣، وفي عام ٢٠٠٥ صـدر أمـر إسـنـاد لـشـركة المقاولون العـرب لـعـمـل تـوسـعـة لهـذه المحطـة بطاقـة إسـتعابية ٩٢ألـف/م3 / يـوم لـتـصـبـح بعـد التوسـعه ١٧٢ ألـف م3/ يوم أي أنها أكبر محطة على مستوى محافظات الدلتا.

وشددت أن هذا المشـروع مخطـط أن يخـدم ۲۰ قـريـه ويعمـل لـه ۲۰ خـط طـرد و16 محطة رفع لخدمة المشروع، بينما نسبة تنفيـذ المشـروع مـن عـام ۲۰۰۳ حتى عـام ٢٠١٦ كانـت ٢٠%، وتـم إستكمال مشروع التوسـعه في الـعـام المـالي ٢٠١٧/٢٠١٦ وكـذا الـعـام المـالى ۲۰۱۸/۲۰۱۷ بواسـطة نفـس الشـركه المنفـذه، وتـم نهـو المشـروع في ٢٠١٨/٦/٣٠، ولكن حـدث خلاف بين الهيئه القومية لمياه الشرب والصرف الصـحى فـرع الشـرقية شـركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية على إستلام التوسـعه وتشغيلها، نظرا لعدم وجود مولد احتياطي، في شهر يناير ۲۰۲۲ قامت الهيئـة القـوميـه بتحويـل ١٦ مليـون جنيـه لشراء المولد وتشغيل المشروع، وسـوف يتم تسليم المشروع فور وصول المولد ويعمل المشروع في شهر أغسطس ۲۰۲۲.

وأوصت اللجنة، بالإنتهـاء مـن تـوسـعات محطـة صـرف مدينـة الزقازيق بالعصلوجى طبقـا للتوقيـتـات الـوارد ذكرها في رد الحكومـه مـع ربـط الـقـرى والتجمعات السكنيه بمدينه الزقازيق .