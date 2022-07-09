شكرا لقرائتكم خبر عن فريق إنجليزي يتدخل لإفساد صفقة برشلونة الصيفية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض التقارير الصحفية الإسبانية عن محاولات برشلونة المستمرة لتدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لصحيفة سبورت الكتالونية، فإنه لا يزال هناك اهتمام كبير من جانب برشلونة بالنجم رافينيا لاعب ليدز يونايتد في الميركاتو الصيفي.

وأضافت الصحيفة أن رافينيا وافق بالفعل بشكل واضح على الانتقال لصفوف برشلونة إلا أن المفاوضات بين إدارة الفريق الإسباني ونظيرتها الإنجليزية قد تعرقل إتمام الصفقة خلال الفترة القادمة.

وأكملت الصحيفة أن الخلافات بين الطرفين كانت مادية ولكن في الوقت الحالي فإن الطرفين اقتربا من التوصل لاتفاق خصوصا في ظل رغبة اللاعب وضغطه على الانتقال للكامب نو.

في المقابل تسعى إدارة تشيلسي أيضا للظرف بخدمات اللاعب في اللحظات الأخيرة وتقدم عرضا أكبر ماديا وهو ما يؤزم موقف برشلونة ولكن يتسلح الفريق الكتالوني دائما برغبة اللاعب وضغطه على الإدارة.

أرقام رافينيا مع ليدز يونايتد

رافينيا

يذكر أن النجم البرازيلي البالغ من العمر 25 عاما قد انتقل لصفوف ليدز يونايتد قادما من صفوف نادي رينييه الفرنسي ليلمع بريقه مع الفريق الإنجليزي خاصة في الموسم الماضي.

وشارك رافينيا رفقة فريقه الإنجليزي في 36 مباراة بمختلف البطولات، نجح خلالهم في إحراز 11 هدفا وصناعة 3 آخرين.

مباريات برشلونة في الدوري الاسباني

ويسعى فريق برشلونة الإسباني لتعويض نتائج الموسم الماضي المخيبة للآمال بالتعاقد مع صفقات جديدة قوية من أجل قيادة الفريق واستعادة مكانته في الدوري الإسباني دوري أبطال أوروبا.

وكان قد أنهى برشلونة الموسم الماضي في المركز الثاني برصيد 73 نقطة بفارق 13 نقطة عن ريال مدريد متصدر وبطل الليجا.

ويخوض برشلونة أولى مبارياته بالدوري الإسباني على ملعب الكامب نو أحد يومي 13 أو 14 أغسطس 2022، على أن يختتم الموسم أمام سيلتا فيجو خارج أرضه يوم 4 يونيو 2023.

مهارات رافينيا