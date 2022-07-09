انت الان تتابع خبر بحضور عربي.. ترتيب أفضل 40 منتخبا في العالم خلال القرن الـ21 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتثير طريقة احتساب الـ"فيفا" لتصنيف المنتخبات، تساؤلات جميع متابعي وعشاق كرة القدم في العالم، وسبق لـ"فيفا" أن أعلن عبر موقعه الرسمي عن طريقة احتساب تصنيف المنتخبات، في تقرير أكد من خلاله أن المبدأ الرئيسي لهذه الحسابات بسيط؛ إذ يحصل كل فريق يقدم أداء جيدًا في عالم كرة القدم، على نقاط تمكّنه من التقدم في التصنيف العالمي.يتم تحديد العدد الإجمالي من النقاط التي يفوز بها المنتخب خلال 4 سنوات، وذلك بإضافة متوسط عدد النقاط التي نالها من المباريات خلال آخر عام، مضافًا إليها متوسط عدد النقاط التي نالها من المباريات، والتي يعود تاريخها إلى ما قبل آخر عام.

طريقة احتساب نقاط المباراة الواحدة لمنتخب كرة القدم في تصنيف الفيفا

يُحتسب عدد النقاط الذي يحصل عليه كل منتخب في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جراء مشاركته في مباراة، استنادا لـ3 عوامل:

أولًا: نتيجة المباراة:



في حالة الفوز يحصل المنتخب الفائز على 3 نقاط، مقابل نقطة واحدة للتعادل، أما في حالة الخسارة، فلا يحصل على أي نقاط.

ثانيًا: أهمية المباراة:



المباراة الودية أو المباراة التي تُقام في إطار البطولات المُصغرة، يُمنَح لمعيار قوة الخصم فيها نقطة واحدة فقط؛

المباراة في تصفيات مؤهلة لكأس العالم أو بطولة قارية، يُمنَح لمعيار قوة الخصم فيها 2.5 نقطة؛

المباراة بنهائيات بطولة قارية أو كأس القارات، يُمنَح لمعيار قوة الخصم فيها 3 نقاط.

المباراة بنهائيات كأس العالم، يُمنَح لمعيار قوة الخصم فيها 4 نقاط.