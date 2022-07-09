بريطانيا .. وزير الدفاع يعلن عدم ترشحه لرئاسة الوزراء

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم السبت 9 يوليو، عدم خوضه المنافسة علي منصب رئيس وزراء بريطانيا، بحسب ما أشارت قناة العربية في خبر عاجل منذ قليل.

كانتالترشيحات في بريطانيا قد أظهرت، أن وزير الدفاع بن والاس هو المرشح الأقرب لخلافة بوريس جونسون كرئيس للوزراء، بعد تقدم الآخير باستقالته من منصبه، على خلفية استقالة عدد كبير من الوزراء من حكومته.

وذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن والاس هو المرشح الأوفر حظاً لخلافة جونسون كرئيس للوزراء وزعيم حزب المحافظين، ووضعه أعضاء الحزب - الذين استطلعت آراؤهم من موقع "يوجوف" - في المقدمة على عدد من المنافسين البارزين الآخرين مثل وزيرة الخارجية ليز تروس ووزير الخزانة المستقيل ريشي سوناك.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، استقالته من منصبه.

وقال جونسون في كلمة إنه سيواصل تسيير الأعمال لحين انتخاب رئيس جديد للحكومة، مؤكدا أنه حاول إقناع حزب المحافظين بعدم تغيير الحكومة.