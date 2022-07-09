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"مالية الشيوخ": اقتصاد مصر يستطيع الصمود أمام التحديات العالمية غير المسبوقة

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القاهرة - سامية سيد - أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، أنه علي الرغم من هذه الصورة غير المحمودة لكافة الأوضاع فى أغلب الدول فأن الاقتصاد المصرى بات أكثر تماسكا، ويستطيع الصمود أمام التحديات غير مسبوقة سواء المحلية أو العالمية ولعل آخرها الأزمة الروسية / الأوكرانية. 

 

جاء ذلك في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023، والتي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق. 

 

وأشارت اللجنة في تقريرها، أن ذلك يأتي نظرا لما يمتلكه من القدرة على التعامل الإيجابى المرن مع الصدمات الخارجية والداخلية دليل على ذلك قدرته على مجابهة تحدى جائحة

 

ولفتت اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، إلي أن أغلب نتائج المؤشرات الاقتصادية جاءت في الإطار المقبول مقارنةً بحجم الظروف الصعبة التى عانت منه أغلب اقتصاديات العالم سواء المتقدم أو النامي.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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