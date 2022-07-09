شكرا لقرائتكم خبر عن "مالية الشيوخ": اقتصاد مصر يستطيع الصمود أمام التحديات العالمية غير المسبوقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، أنه علي الرغم من هذه الصورة غير المحمودة لكافة الأوضاع فى أغلب الدول فأن الاقتصاد المصرى بات أكثر تماسكا، ويستطيع الصمود أمام التحديات غير مسبوقة سواء المحلية أو العالمية ولعل آخرها الأزمة الروسية / الأوكرانية.

جاء ذلك في تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023، والتي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وأشارت اللجنة في تقريرها، أن ذلك يأتي نظرا لما يمتلكه من القدرة على التعامل الإيجابى المرن مع الصدمات الخارجية والداخلية دليل على ذلك قدرته على مجابهة تحدى جائحة كورونا.

ولفتت اللجنة البرلمانية بمجلس الشيوخ، إلي أن أغلب نتائج المؤشرات الاقتصادية جاءت في الإطار المقبول مقارنةً بحجم الظروف الصعبة التى عانت منه أغلب اقتصاديات العالم سواء المتقدم أو النامي.