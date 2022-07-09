شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: العلاقات بين واشنطن وبكين مهددة بالانحراف عن مسارها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبلغ وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، بأن العلاقات بين بلديهما مهددة "بالانحراف" أكثر عن مسارها بسبب قصور في نظرة الولايات المتحدة للصين.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن وانغ قوله في بيان عقب اجتماعه مع بلينكن على هامش اجتماع لمجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا "يعتقد كثير من الناس أن الولايات المتحدة تعاني من نوبة خطيرة ومتنامية من رهاب الصين".

وأضاف وانغ أنه يتعين على واشنطن أن تلغي التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة على بكين في أقرب وقت ممكن وأن تكف عن فرض عقوبات أحادية الجانب على الشركات الصينية، وذلك في المباحثات التي وصفها البيان بأنها كانت "متعمقة" و"صريحة".

وقال وانغ إنه بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على الجانب الأمريكي توخي الحذر في أقواله وأفعاله فيما يتعلق بتايوان، ويجب ألا يرسل أي إشارات خاطئة للقوى المؤيدة "لاستقلال تايوان".

وبحسب البيان، تبادل الجانبان أيضا وجهات النظر حول "قضية أوكرانيا"، دون أن يذكر تفاصيل.