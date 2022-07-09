شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا العالمية قرب 560 مليون و7 ملايين وفاة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أظهر إحصاء لوكالة "رويترز"، أن أكثر من 550.9 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 6 ملايين و770687 نسمة.
وسُجلت إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وشملت قائمة الدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الولايات المتحدة
إجمالي الوفيات: 1020789
الإصابات المؤكدة: 88258589
الهند
525343
43585554
البرازيل
673073
32759730
فرنسا
150017
31298665
ألمانيا
141743
28910536
المملكة المتحدة
177977
22240042
إيطاليا
168969
19259037
كوريا الجنوبية
24605
18471172
روسيا 806829
18455274
تركيا
99057
15180444
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
41 - العراق
الوفيات: 25253
الإصابات: 2379077
46 - الأردن 14068
1700526
المصدر: بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين.