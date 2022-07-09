شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا العالمية قرب 560 مليون و7 ملايين وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر إحصاء لوكالة "رويترز"، أن أكثر من 550.9 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 6 ملايين و770687 نسمة.

وسُجلت إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وشملت قائمة الدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الولايات المتحدة

إجمالي الوفيات: 1020789

الإصابات المؤكدة: 88258589

الهند

525343

43585554

البرازيل

673073

32759730

فرنسا

150017

31298665

ألمانيا

141743

28910536

المملكة المتحدة

177977

22240042

إيطاليا

168969

19259037

كوريا الجنوبية

24605

18471172

روسيا 806829

18455274

تركيا

99057

15180444

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

41 - العراق

الوفيات: 25253

الإصابات: 2379077

46 - الأردن 14068

1700526

المصدر: بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين.