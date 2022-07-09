استئناف حملة الانتخابات باليابان بعد يوم من اغتيال شينزو آبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 يوليه 2022

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تُستأنف، في اليابان اليوم السبت، الحملة الانتخابية في اليوم الأخير من الدعاية قبل انتخابات مجلس الشيوخ، في الوقت الذي ما زالت فيه البلاد تترنح جراء قيام مسلح بقتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي بالرصاص في جريمة غير مسبوقة من أعمال العنف السياسي.



ولقي آبي، أطول رؤساء وزراء اليابان بقاءً في السلطة، حتفه بعد أن أطلق رجل عاطل عن العمل يبلغ من العمر 41 عاما الرصاص عليه في أثناء إلقاء كلمة في حملته الانتخابية في مدينة نارا صباح الجمعة في جريمة أدانتها المؤسسة السياسية بوصفها هجوما على الديمقراطية نفسها، بحسب ”رويترز“.

وتعهد الساسة بمواصلة حملتهم الانتخابية قبل انتخابات يوم الأحد والتي من المتوقع أن تسفر عن فوز الائتلاف الحاكم في اليابان في الوقت الذي سارعت فيه الشرطة لتحديد الدوافع وراء قتل آبي.