عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الملك سلمان يهنئ الحجاج والعالم بعودة الحشود الكبيرة للحرم المكي

السبت 9 يوليه 2022

متابعات

هنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم السبت، الحجاج في مكة المكرمة، والمسلمين في أنحاء العالم بعودة المشاعر المقدسة لاستقبال الحشود الكبيرة من ضيوف بيت الله الحرام بعد إغلاق شبه كامل استمر موسمين بسبب جائحة كورونا.



وظهر العاهل السعودي في كلمة عبر الفيديو وجهها للحجاج والمواطنين السعوديين والمقيمين والمسلمين في مختلف بقاع الأرض، قال فيها: ”أُحييكم من أرض الرسالة ومهبط الوحي، سائلاً المولى الكريم أن يتقبل من حجاج بيته، وأن يجعل حجهم مقبولاً، وسعيهم مشكوراً وذنبهم مغفوراً“