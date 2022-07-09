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الجيش الروسي يكشر عن أنيابه .. إسقاط طائرات وتدمير مدفعية أمريكية

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الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم "السبت"، عن تدمير مستودع لمدافع "هاوتزر" الأمريكية عيار 155 ملم من طراز "إم 777" في دونيتسك.

كما أعلنت الوزارة إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" في منطقة ميكولايف بقذائف عالية الدقة لطائرتي "سو-35" و"ميج 31" تابعتان لقوات الفضاء الروسية، وفقا لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

كانت الولايات المتحدة أعلنت في وقت سابق اليوم، عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية الجديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار تتضمن 4 راجمات صواريخ من طراز "هيمارس"

وبلغ إجمالي حجم المساعدات العسكرية الأمريكية التي قدمتها واشنطن لأوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية 7.3 مليار دولار.

وأطلقت القوات المسلحة الروسية، في 24 فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس في أوكرانيا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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