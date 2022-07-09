شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعاقب إدراة مانشستر يونايتد رونالدو بسبب تغيبه؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لا يزال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد الحالي، يحتل العناوين الرئيسيه للصحف الإنجليزية بعد اشتعال أزمته مؤخرا مع إدارة الفريق الإنجليزي.

ويرغب رونالدو في ترك اليونايتد بعد موسم واحد فقط من عودته للفريق بعدما فشل النادي في التأهل لدوري أبطال أوروبا هذا العام والمنافسة فقط على لقب الدوري الإنجليزي.

تفاصيل أزمة رونالدو وإدارة مانشستر يونايتد

كريستيانو رونالدو

وبالفعل نشبت ازمة بين الطرفين بسبب عدم موافقة رونالدو على العودة للتدريبات التجهيزية للموسم الكروي الجديد وتغيبه عن الفريق حتى الآن رغم أن اللاعب لا يزال مقيد في الفريق.

وانتشرت بعض التقارير الصحفية حول تفكير إدارة نادي مانشستر يونايتد بتوقيع عقوبة على اللاعب بعد تغيبه الطويل خاصة وأن النادي بحاجة لخدماته الفترة القادمة لاستعادة أمجاد الفريق.

وسافر الفريق بالفعل تحت قيادة المدير الفني الجديد إيريك تين هاج إلى تايلاند للتحضير للموسم الجديد، ومن المنتظر أن يتحرك الفريق بعدها إلى أستراليا وذلك دون اصطحاب رونالدو.

وتتهافت العروض مؤخرا على رونالدو بعد ابلاغ إدارة اليونايتد برغبته في الرحيل، مما دفع تشيلسي للتفكير في ضمه مقابل 14 مليون إسترليني.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يمتلك كافة الحقوق لتوقيع أي غرامة على رونالدو وعدم وفائه بالتزامات تعاقده، إلى جانب الأضرار التي وقعت على الفريق بسبب غيابه مثل مبيعات القمصان والتذاكر للنادي، وذلك بعدما تم الترويج لسفر الفريق باستخدام بعض الصور للاعب.



ماذا قدم رونالدو مع اليونايتد الموسم الماضي

وكان قد انتقل رونالدو لصفوف مانشستر يونايتد الموسم الماضي قادما من صفوف يوفنتوس الإيطالي ليشارك مع الفريق في 38 مباراة.

نجح النجم البرتغالي في هذه المباريات في تسجيل 24 هدفا وصناعة 3 آخرين في مختلف البطولات.