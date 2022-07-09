شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السريلانكي يهرب من مقر إقامته بعد أن اقتحمه المتظاهرون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مصادر بوزارة الدفاع السريلانكية إن الرئيس جوتابايا راجاباكسا، فر من مقر إقامته بعد أن حاصره المتظاهرون.

وكان عشرات الآلاف من المحتجين، يدعمهم رهبان بوذيون، وصلوا إلى العاصمة كولومبو اليوم السبت للمطالبة باستقالة الرئيس راجاباكسا والحكومة بسبب فشلهما في تسوية المشكلات الاقتصادية.

وتجمعت الحشود بالقرب من المقر الرسمي للرئيس في كولومبو، وتمكنت من اقتحام المقر.

وأعلنت الحكومة حظرا للتجوال لأجل غير مسمى أمس الجمعة، لكن رفعته في وقت مبكر صباح اليوم السبت، وسط احتجاجات من قبل محامين وجماعات الحقوق المدنية ورهبان بوذيين.

وتأتي الاحتجاجات في أعقاب أزمة اقتصادية غير مسبوقة، أسفرت عن نقص في الوقود والغاز والأدوية والغذاء.