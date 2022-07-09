شكرا لقرائتكم خبر عن حادث طعن في شنغهاي يصيب 4 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب أربعة أشخاص في مستشفى بمدينة شنغهاي الصينية اليوم السبت على يد مهاجم مسلح بسكين، في ثاني حادث طعن يقع بعد رفع حالة الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد-19 في المركز المالي في أوائل يونيو.

وقالت الشرطة إن الضباط هرعوا إلى مستشفى رويجين الذي تأسس قبل ما يزيد على 100 عام صباح اليوم السبت بعد تلقي مكالمات بشأن وقوع هجوم.

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي حالة من الفوضى حيث تدافع الزوار زحفا تحت البوابات الدوارة للخروج من المستشفى بينما شوهد الأطباء وهم يخرجون ركضا مع مرضاهم وكان بعضهم جالسا على كراسي متحركة والآخر على أسرة متنقلة.

وقالت واحدة من سكان شنغهاي التي وصلت لإجراء فحص طبي بعد إغلاق المستشفى مباشرة ورفضت الكشف عن اسمها "إنه هجوم صادم جدا .. الوضع بات يبعث على اليأس.

وعثرت الشرطة على رجل يحتجز مجموعة من الرهائن باستخدام سكين في الطابق السابع من مبنى العيادات الخارجية. وقالت الشرطة إن عناصرها فتحت النار على المسلح عندما هدد بإيذاء الرهائن وتمكنت من إخضاعه.