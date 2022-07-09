شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر خزان للمياه في الولايات المتحدة ينخفض إلى أدنى مستوياته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ظهر الانخفاض الهائل في مستويات المياه هذا الأسبوع في بحيرة ميد ، أكبر خزان في الولايات المتحدة ، والذي يتقلص خلال عقدين من الزمن. -جف منذ فترة طويلة.

وتظهر "حلقة حوض الاستحمام" حول البحيرة المنكوبة بالجفاف ، على الحدود بين أريزونا ونيفادا وعلى بعد أكثر من 40 كيلومترًا شرق لاس فيغاس ، مصنوعة من المعادن المترسبة على الجدران الصخرية عندما كان مستوى مياه البحيرة أعلى.

كما تم إغلاق بعض منحدرات إطلاق القوارب على طول البحيرة بسبب انخفاض منسوب المياه. عادت الكثير من الأشياء تحت بحيرة ميد إلى الظهور في الأسابيع الأخيرة ، بما في ذلك القوارب الغارقة سابقًا ، حيث يستمر مستوى مياه البحيرة في الانخفاض.

وانخفضت مستويات المياه في بحيرة ميد إلى أدنى مستوياتها التاريخية منذ أن تم ملؤها في ثلاثينيات القرن الماضي. اعتبارًا من ليلة الخميس ، كانت المياه في البحيرة ، التي شكلها سد هوفر على نهر كولورادو ، على ارتفاع حوالي 1042.3 قدمًا فوق مستوى سطح البحر - بانخفاض بأكثر من 43 قدمًا من 1085.95 قدمًا بحلول نهاية يناير 2021 ، وفقًا لبيانات من مكتب الاستصلاح الأمريكي.

وكان أعلى مستوى مسجل للبحيرة في عام 1983 عندما كان 1.225 قدمًا فوق مستوى سطح البحر. صرحت التوقعات الصادرة عن مكتب الاستصلاح الأمريكي والتي صدرت الشهر الماضي بأنها تتوقع أن يكون مستوى البحيرة الأكثر احتمالا 1014.86 قدم بحلول سبتمبر 2023.

كما توفر Lake Mead حاليًا المياه البلدية لمدن لاس فيغاس وهندرسون وشمال لاس فيغاس ومدينة بولدر ، بالإضافة إلى المياه البلدية والصناعية ومياه الري لمستخدمي المصب ، وفقًا لخدمة المتنزهات القومية الأمريكية.

وقالت الوكالة في لمحة عامة عن البحيرة على موقعها الرسمي على الإنترنت: "إجمالاً ، يعتمد حوالي 25.000.000 شخص على المياه من بحيرة ميد ، ومن غير المرجح أن يكون الجنوب الغربي قد تطور كما حدث لولاها".