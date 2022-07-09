بوتين: العقوبات الغربية تضر بالدول الغربية أكثر من روسيا

موسكو: قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إن الاستمرار في فرض عقوبات على روسيا يمكن أن يؤدي إلى زيادات كارثية في الأسعار بأسواق الطاقة ما يلحق الضرر بالمستهلكين في أوروبا.

وقال بوتين في اجتماع مع كبار المسؤولين بثه التلفزيون: "نعم، نعرف أن الأوروبيين يحاولون إيجاد بديل لموارد الطاقة الروسية، مع ذلك نتوقع أن تكون نتيجة مثل هذه الإجراءات زيادة في أسعار الغاز في السوق الفورية، وزيادة في تكاليف موارد الطاقة على للمستهلكين النهائيين".

ومضى قائلاً: "كل هذا يبين مرة أخرى أن العقوبات المفروضة على روسيا تسبب أضراراً أكبر بكثير للدول التي تفرضها. الأكثر من ذلك أن استخدام العقوبات يمكن أن يؤدي حتى إلى تبعات يمكن أن تكون أكثر حدة، بلا مبالغة، قد تكون كارثية في سوق الطاقة العالمية".