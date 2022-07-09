الخارجية الروسية: الغرب «أخفق» في عزل روسيا

08 يوليو , 2022
الحرب في أوكرانيا (أ ف ب).
اعتبرت موسكو الجمعة أن الدول الغربية «أخفقت» في فرض مقاطعة على روسيا خلال اجتماع مجموعة العشرين في إندونيسيا، وذلك رداً على انتقادات لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر تلغرام إن «خطة مجموعة السبع لمقاطعة روسيا في مجموعة العشرين أخفقت. لم يدعم أحد الأنظمة الغربية».
ونفت أن يكون وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قاطع الاجتماعات، رافضة اتهامات بيربوك بأن موسكو ليس لديها أي «نية للحوار».
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