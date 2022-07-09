شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق غابات بفرنسا قرب ساحل البحر المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت السلطات المحلية إن رجال إطفاء ومئات من أفراد الطوارئ الفرنسيين نجحوا في السيطرة على حريق غابات بالقرب من ساحل البحر المتوسط يوم الجمعة رغم أن إخماد الحريق سيستغرق أياما.

وتصدي أكثر من ألف من رجال الإطفاء للحريق في مقاطعة جارد والذي دمر أكثر من 1480 فدانا وأجبر السلطات على إجلاء بعض السكان.

وقالت ماري فرانسواز ليكايون مديرة إدارة مقاطعة جارد لمحطة(بي.إف.إم) التلفزيونية مساء الجمعة "الوضع يتحسن الآن. تم احتواء الحريق. يجب أن نظل يقظين".

وأضافت أن 18 من رجال الإطفاء أصيبوا أثناء التصدي للحريق لكن لم يكن هناك ضحايا من السكان.

وقال متحدث باسم فرق الإطفاء إن إخماد النيران سيستغرق عدة أيام أخرى.