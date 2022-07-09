شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان والحكومة يحذران من المخططات المشبوهة لتخريب ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الليبية سالم الزادمة، ورئيس ديوان مجلس النواب الليبي عبدالله المصري من خطورة انجرار أبناء الشعب الليبي خلف مجموعة مندسة من المخربين وأصحاب الأجندات المشبوهة الذين يحاولون نشر الفوضى والخراب والعبث بممتلكات الشعب الليبي، مؤكدين خلال لقائهما في مدينة بنغازي مساء الخميس على حق المواطنين الليبيين في التعبير عن آرائهم ومطالبهم المشروعة بشكل سلمي.

وأعرب الزادمة عن استنكاره واستيائه بشأن الاعتداء الأخير على مقر مجلس النواب، وأدان أي أعمال تخريب تطال الممتلكات العامة والخاصة للدولة الليبية التي يجرمها القانون، وتنشر الفوضى وعدم الاستقرار وتهدد السلم والأمن المجتمعي.

وخرجت احتجاجات في عدد من المدن الليبية والعاصمة طرابلس اعتراضا على الأوضاع السياسية والمعيشية السيئة، وشهدت بعض الاحتجاجات أعمال عنف إذ جرى إضرام النيران في مقر مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق «شرق البلاد» وحرق مبنى مراقبة الخدمات المالية في سبها.

وطالب المحتجون بسرعة إقامة الانتخابات وإنهاء سيطرة الحكومة غير الشرعية برئاسة عبدالحميد الدبيبة على مؤسسات الدولة في طرابلس وتسليم السلطة إلى الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا.

كان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح التقى رؤساء وممثلي 16 حزبا سياسيا ومجلس خبراء برقة ورؤساء وممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن اللقاء الذي جرى في مدينة القبة تناول تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا وما توصل إليه مجلس النواب حيال تعديل مسودة الدستور للاستفتاء عليه من قبل الشعب الليبي خلال الاجتماعات الأخيرة في القاهرة وجنيف.

وعبر المشاركون في اللقاء عن إدانتهم لأعمال التخريب والنهب والحرق التي تعرض لها مقر مجلس النواب، واستنكارهم لأي عمل يهدف للعبث بالممتلكات العامة والخاصة.

بدوره جدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي التأكيد على دعم المواطنين في ممارسة حقهم في التظاهر والاحتجاج السلمي المنظم، حتى تنفيذ مطالبهم وتحقيق إرادتهم بإجراء الاستحقاقات الانتخابية واختيار سلطتهم التشريعية والتنفيذية وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم. جاء ذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي عددا من رؤساء الأحزاب السياسية ممثلين عن 31 حزبا سياسيا.

وحث ممثلو الأحزاب، المجلس الرئاسي على الوفاء بتعهداته للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، رافضين التدخلات الدولية.

من جانبها، شددت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية الليبية على أهمية إتاحة المجال للمتظاهرين للتعبير عن آرائهم بالطرق السلمية، وممارسة حقهم الدستوري والديمقراطي، وضرورة حمايتهم وتأمين وقفاتهم الاحتجاجية، وتسهيل الحصول على أذونات التظاهر اللازمة، داعية إلى الارتقاء بالعمل السياسي والاستماع إلى الإرادة الشعبية وتحقيق المطالب المشروعة، وتوفير الحياة الكريمة للمواطن الليبي.