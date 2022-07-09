شكرا لقرائتكم خبر عن شبح الانهيار يخيم على الحكومة البلغارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر الزعيم البلغاري المؤقت كيريل بيتكوف، أمس، من أن الجهود المبذولة لتشكيل حكومة جديدة في بلغاريا على حافة الانهيار.

وفيما انتهت مهلة الأيام السبعة لإيجاد الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل حكومة جديدة، في تمام الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي «1500 بتوقيت جرينتش» أمس، قال بيتكوف للإذاعة الوطنية «أعتقد أن مهمة تشكيل حكومة سيتم إعادتها مرة أخرى».

وتم إسناد مهمة تشكيل حكومة جديدة إلى حزب الشعب المؤيد للغرب بزعامة بيتكوف، وذلك بعد انهيار ائتلافه القديم، ورغم ذلك، لم يتمكن حزب الشعب حتى الآن من الحصول على دعم ما لا يقل عن 121 عضوا من أصل 240 عضوا في البرلمان البلغاري.

يشار إلى أن حزب الشعب ذاته لديه 67 برلمانيا فقط، وبالتالي فهو يعتمد على شركاء الائتلاف.

وخسر ائتلاف بيتكوف المكون من أربعة أحزاب أغلبيته البرلمانية في يونيو الماضي، بعد انسحاب حزب «هناك مثل هذا الشعب» الشعبوي برئاسة مذيع البرامج الترفيهية سلافي تريفونوف من الائتلاف.