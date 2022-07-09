شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تؤكد استمرار التعاون مع لندن بعد استقالة جونسون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إن بلاده ستواصل «تعاونها الوثيق» مع المملكة المتحدة، خصوصًا في الشأن الأوكراني. وجاء تصريح بايدن فى بيان نُشر بعد استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ولكن دون إشارة مباشرة إلى هذا الأمر.

وقال بايدن: «إن المملكة المتحدة والولايات المتحدة هما الصديقان والحليفان الأقرب، والعلاقة الخاصة بين شعبينا تبقى متينة ودائمة».

وأضاف: «أتطلع إلى مواصلة تعاوننا الوثيق مع حكومة المملكة المتحدة، وكذلك مع حلفائنا وشركائنا في العالم أجمع، حول سلسلة من الأولويات».

وأوضح بايدن أن هذا يشمل الحفاظ على مقاربة قوية وموحدة دعما للشعب الأوكراني في وقت يدافع فيه عن نفسه. ولم يُشر البيان إلى بوريس جونسون الذي أعلن، الخميس، استقالته بعد سلسلة من الإخفاقات فى حكومته وفضائح عدة.