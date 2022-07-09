شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال رئيس الوزراء السابق «شينزو آبي» في هجوم مسلح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية، أمس الجمعة، وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق «شينزو آبي» إثر تعرضه لهجوم بالرصاص أثناء إلقاء كلمة خلال حملة انتخابية في مدينة «نارا» غرب البلاد، وجاء الحادث تزامنًا مع الحملة الانتخابية الجارية قبل انتخابات مجلس الشيوخ، غدًا الأحد.

ونقل «شينزو آبي» إلى المستشفى فاقدًا الوعي وفي حالة حرجة، بعد أن تلقى رصاصتين من الخلف، وسقط وسط أنصاره بعد الطلقة الثانية.

ووفق ما ذكرته وسائل الإعلام نقلًا عن أجهزة الأمن اليابانية فإن منفذ محاولة الاغتيال بحار سابق في قوات الدفاع الذاتي في البحرية اليابانية يدعى تيتسويا ياماجامي 41 عامًا من سكان مدينة نارا.

واعتقلت الشرطة المسلح الذي لم يبد مقاومة، ووفقًا لشهود العيان، أطلق المشتبه به النار على آبي مرتين من الخلف بسلاح محلي الصنع.

ونقلت وسائل إعلام يابانية عن تيتسويا ياماجامي بأن دوافعه للقتل، هي عدم رضاه عن عمل ونشاط «شينزو آبي» وأراد قتله بالفعل.

وأدان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الهجوم ووصفه بالعمل الهمجي، مشددا بأنه لا يغتفر على الإطلاق، وأنه يدين هذا الهجوم بأشد العبارات.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة «تشعر بقلق عميق»، بعد الهجوم على آبي، مؤكدًا أن بلاده «حزينة جدًا».

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن آبي شخصية سياسية بارزة قدمت مساهمة لا تقدّر بثمن في تطوير العلاقات الروسية اليابانية.

ويعد آبي الذي يبلغ 67 عاما، الوزير الأطول خدمة في تاريخ اليابان بعد الحرب واستقال في سبتمبر 2020.

ولد «شينزو آبي» عام ١٩٥٤ وشغل منصب رئيس وزراء اليابان ورئيس الحزب الديموقراطي الليبرالي الياباني.

وتم انتخاب آبي لمجلس النواب لأول مرة عام 1993. ثم تم تعيينه كبير أمناء مجلس الوزراء من قِبَل رئيس الوزراء «جونيشيرو كويزومي» في سبتمبر 2005، قبل أن يحل محله كرئيس للوزراء ورئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي في سبتمبر 2006.