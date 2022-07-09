ماسك يلغي صفقة شراء تويتر

وقالت وكالة رويترز، إن "إيلون ماسك قرر إلغاء صفقة شراء تويتر".

وفي 13 ايار، قرر ماسك تعليق الصفقة بسبب الحسابات المزيفة على منصة التواصل الاجتماعي.

وكتب مؤسس شركة "تسلا" في تغريدة على تويتر: "صفقة تويتر معلقة مؤقتا في انتظار التفاصيل المعلقة التي تدعم العملية الحسابية القائلة بأن الحسابات المزورة/ المزيفة تمثل بالفعل أقل من 5٪ من المستخدمين"، مشيرا إلى أنه متشكك في أن عدد الحسابات غير الأصلية منخفض جداً.



وكانت شركة تويتر ذكرت في تقرير سابق إن "متوسط الحسابات المزيفة خلال الربع الأول من العام الحالي يمثل أقل من 5% من إجمالي عدد الحسابات النشطة شهريا".