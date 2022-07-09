شكرا لقرائتكم خبر عن "جوازها قبل 18 بيضيع حقوقها".. وفد "التنسيقية" يشارك فى ملتقى حملة التضامن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ملتقى برنامج وعى للتنمية المجتمعية و تقييم لأهم الإنجازات المتحققة في حملة وزارة التضامن الاجتماعي لمناهضة زواج الأطفال بعنوان "جوازها قبل 18 بيضيع حقوقها".

وتحدثت وزيرة التضامن، عن بر وكفالة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحقوق الفتيات والمرأة وعن الطفرة الحقيقية، التى تحققت على يديه من تكافؤ الفرص والرعاية الصحية والاهتمام بالطفل ودعمه المستمر لوزارة التضامن الاجتماعى وعن أضرار وأسباب الزواج المبكر وعن تكافل وكرامة شرط الحاق الطفل بالتعليم وتوفير الرعاية الصحية له ورعاية الصحة الانجابية .

وشددت وزيرة التضامن، أن زواج القاصرات والزواج المبكر يشكل عبئا ليس عن الاسرة فقط ولكن على الدولة.

شارك من وفد التنسيقية، النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، مؤمن السيد، نرمين مصطفى، علا عماد الدين ومحمود أبو خضرة من أعضاء التنسيقية.