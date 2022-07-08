شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. كلوب يوضح موقف مشاركة محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول عن موقف مشاركة النجم المصري محمد صلاح امام مانشستر يونايتد والمُقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

يورجن كلوب يحسم مشاركة صلاح

وكان فريق ليفربول قد بدأ بالفعل الجولة التحضيرية للموسم الكروى الجديد في الأيام القليلة الماضية بحضور جميع اللاعبين ماعدا الدولين الذين خاضوا مباريات في نهاية الموسم المنصرم.

ولم ينضم النجم الدولي المصري محمد صلاح مع اللاعبين خلال الجولة التحضيرية ومن المُنتظر أن ينضم إلى الفريق يوم غد السبت.

وقال كلوب في حوار عبر موقع النادي الرسمي:"سوف نلعب مباراتين في غاية الأهمية استعدادًا للموسم الكروى الجديد عدد من اللاعبين سوف يسافرون معنا غدًا وسوف نتقي بعضنا البعض هناك، ومن تلك اللحظة الجميع في التدريبات الجماعية، وبعد يومين سوف نلعب أولى المباريات، ويمكن لعب جميع اللاعبين لمدة 10 أو 15 دقيقة على الأقل".

وأضاف:"بعد مباراة مانشستر يونايتد سوف واجه كريستال بالاس، وبعدها بخمسة أهداف سوف نذهب إلى النمسا لخوض مباراتين أيضًا، وبعدها نواجه مانشستر سيتي في كأس الدرع الخيرية، وبعد أسبوع نبدأ البريميرليج للموسم الجديد، إنه امر صعب للغاية".

وواصل:"جميع اللاعبين جاهزون لمواجهة مانشستر يونايتد ثم كريستال بالاس من أجل الاستعداد الجيد للموسم الجديد".

جدير بالذكر أن ليفربول سوف يواجه مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء في المعسكر الذي يقام في تايلاند وبعدها يوم الجمعة يواجه كريستال بالاس.

محمد صلاح ضد مانشستر يونايتد