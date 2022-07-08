هكذا علّق كل من بايدن وترامب وأوباما على اغتيال شينزو آبي

08 يوليو , 2022
اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي (أ ف ب).
أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة عن إحساسه «بالصدمة والغضب والحزن العميق» إثر اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الذي قتل بالرصاص أثناء إلقائه كلمة خلال تجمع انتخابي.
وأكد بايدن في بيان «هذه مأساة لليابان ولجميع من يعرفونه»، مضيفاً «تقف الولايات المتحدة إلى جانب اليابان في لحظة الحزن هذه. أتقدم بتعازي العميقة لأسرته».
من جهته عبّر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن «الأمل أن يتم التعاطي» مع القاتل الموقوف «بسرعة وصرامة».
وعن آبي قال ترامب «كان رجلاً أحب بلاده الرائعة، اليابان، واعتز بها. سنفتقد شينزو آبي كثيراً».
بدوره وصف الرئيس السابق باراك أوباما آبي بأنه «صديقي وشريكي القديم»، مضيفاً أنه كان «مخلصاً لبلده الذي خدمه، وللتحالف الاستثنائي بين الولايات المتحدة واليابان».
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