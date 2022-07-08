انت الان تتابع خبر محافظة نينوى تصدر قراراً يتعلق بالبطاقة الوقودية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت محافظة نينوى، الجمعة، إيقاف العمل بالبطاقة الوقودية لغاية الأول من ايلول المقبل.
وقالت المحافظة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "حصلت موافقة وزير النفط على إيقاف العمل بالبطاقة الوقودية في محافظة نينوى لغاية 2022/9/1".
وطالبت "جميع المحطات الحكومية والاهلية في المحافظة بالتوقف عن العمل بموجب نظام البطاقة الوقودية لغاية التاريخ اعلاه ووفق الضوابط والتعليمات".
وطالبت "جميع المحطات الحكومية والاهلية في المحافظة بالتوقف عن العمل بموجب نظام البطاقة الوقودية لغاية التاريخ اعلاه ووفق الضوابط والتعليمات".