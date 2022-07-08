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محافظة نينوى تصدر قراراً يتعلق بالبطاقة الوقودية

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت محافظة نينوى، الجمعة، إيقاف العمل بالبطاقة الوقودية لغاية الأول من ايلول المقبل.
وقالت المحافظة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "حصلت موافقة وزير النفط على إيقاف العمل بالبطاقة الوقودية في محافظة نينوى لغاية 2022/9/1".

وطالبت "جميع المحطات الحكومية والاهلية في المحافظة بالتوقف عن العمل بموجب نظام البطاقة الوقودية لغاية التاريخ اعلاه ووفق الضوابط والتعليمات".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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