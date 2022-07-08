محافظة نينوى تصدر قراراً يتعلق بالبطاقة الوقودية

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "حصلت موافقة وزير النفط على إيقاف العمل بالبطاقة الوقودية في محافظة نينوى لغاية 2022/9/1".

وطالبت "جميع المحطات الحكومية والاهلية في المحافظة بالتوقف عن العمل بموجب نظام البطاقة الوقودية لغاية التاريخ اعلاه ووفق الضوابط والتعليمات".

