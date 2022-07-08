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زاخاروفا: الغرب "أخفق" في عزل روسيا في مجموعة العشرين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 يوليه 2022

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اعتبرت موسكو الجمعة أن الدول الغربية ”أخفقت“ في فرض مقاطعة على روسيا خلال اجتماع مجموعة العشرين في إندونيسيا، حيث تعرضت موسكو لانتقادات شديدة بسبب حربها على اوكرانيا.

 

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر تلغرام إن ”خطة مجموعة السبع لمقاطعة روسيا في مجموعة العشرين أخفقت. لم يدعم أحد الأنظمة الغربية“.

 

ونفت أن يكون وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قاطع الاجتماعات، علما أن مشاركين اكدوا أن الوزير الروسي غادر اجتماعات عدة تخللها انتقاد للهجوم الروسي على أوكرانيا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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