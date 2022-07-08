بعد شينزو آبي.. أبرز وأشهر الاغتيالات السياسية التي وثقتها عدسات الكاميرات.. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر -

سجلت كتب التاريخ عدد من الاغتيالات للعديد من الزعماء والسياسيين، كان لقلة منهم اهتمام كبير مع تواجد شهود العيان، وانتشار أوسع في وجود عدسات الكاميرات التي وثقت تلك اللحظات.

ونستعرض لكم أبرز حوادث الاغتيال التي شاهدها العالم على الهواء مباشرة:

اغتيال شينزو آبي

كان رئيس وزراء اليابان السابق، شينزو آبي، يلقي خطاباً خارج محطة القطار الرئيسية في نارا، الجمعة الموافق 8 يوليو 2022، قبل أن يسمع دوي إطلاق نار.

وأظهرت اللقطات المصورة شينزو آبي صريعاً في الشارع، فيما ركض العديد من حراس الأمن تجاهه. أمسك آبي بصدره وتلطخ قميصه بالدماء.

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ورصدت عدسات المصورين قفز حراس أمن فوق رجل يرتدي قميصاً رمادياً يرقد على الرصيف ووجهه للأسفل. ويمكن رؤية جهاز مزدوج الماسورة يبدو أنه مسدس يدوي الصنع على الأرض.

وبالتزامن مع الاعتقال، تم نقل شينزو آبي على متن مروحية إلى المستشفى، فيما كان قلبه ورئتاه في حالة توقف، وفقاً لتصريحات المسئولين.

وأعلنت الشرطة لاحقاً عن اتقال تيتسويا ياماجامي، 41 عاما، للاشتباه في محاولة القتل.

وخلال التحقيقات، اعترف المشتبه به بأنه "كان يشعر بالاستياء تجاه آبي وكان ينوي قتله".

جون كينيدي

في يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر عام 1963، مر موكب الرئيس الـ 35 للولايات المتحدة جون فتزجرالد كينيدي في شوارع مدينة دالالس بولاية تكساس، وسط حشود كبيرة تراصت على الجانبين لتحية الرئيس الذي تحدى تهديدات كثيرة بالقتل في تلك المدينة.

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وفي الوقت الذي كان يحيي فيه كينيدي الحشود من سيارة مكشوفة، رفقة زوجته جاكلين، أمام عشرات من كاميرات المحطات التليفزيونية، انطلقت رصاصة قناص لتسكن رأسه، ليصبح العالم مع على موعد مع أشهر عملية اغتيال في العصر الحديث توثق عبر الكاميرات.

السادات

في ذكرى نصر السادس من أكتوبر عام 1981، وبينما كانت الأعين شاخصة في السماء لمتابعة سرب الطائرات، جاء الدور على سلاح المدفعية لتقديم ما لديه في الاستعراض العسكري الذي حضره كبار رجال الدولة وضيوف أجانب.

لم ينتبه الحضور إلى تعطل مزيف لمركبة عسكرية تحمل مدفعاً بعد وقت وجيز أيضاً أمام المنصة لينزل منها القناص حسين عباس ويطلق دفعة من الطلقات استقرت في عنق الرئيس محمد أنور السادات، بينما نزل خالد الإسلامبولي وألقى قنبلة ثم أخذ رشاش السائق واتجه للمنصة رفقة المنفذ الثالث عطا طايل الذي ألقى قنبلة لم تنفجر، ليلحقه المنفذ الرابع عبد الحميد عبد السلام بقنبلة أخرى أيضا لم تنفجر.

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وتجمع الثلاثة بأسلحتهم في هذه الثواني المعدودة وصوبوا مرة أخرى باتجاه السادات عن قرب ليتأكدوا من قتله، قبل أن تطاردهم قوات الأمن لاحقاً.

ووثقت عدسات التليفزيون المحلي والأجنبي عملية الاغتيال الدرامية لتصبح واحدة من أشهر جرائم الاغتيال في التاريخ الحديث.

محمد بوضياف

لم يمض على الرئيس الرابع للجزائر محمد بوضياف الملقب بـ"السي الطيب الوطني"، سوى 6 أشهر على استلامه المسئولية، حين قرر القيام بزيارة تفقدية لولاية عنابة يوم 29 يونيو 1992.

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وفي خطاب مذاع على الهواء مباشرة في دار الثقافة بالمدينة، وأمام كل مسئولي الدولة وممثلي المجتمع المدني، قاطعت فرقعة خطبة الرئيس، تلتها طلقات رصاص من سلاح الملازم الأول لمبارك بومعرافي لتصيب الرئيس الذي لفظ أنفاسه الأخيرة على متن طائرة مروحية قبل وصولها إلى مستشفى عين النعجة العسكري في العاصمة.

بينظير بوتو

بعد شهرين من عودتها من المنفى، تعرضت رئيس الوزراء السابقة الباكستانية، بي نظير بوتو، إلى محاولة اغتيال فاشلة تسببت في مقتل ما لا يقل عن 139 شخصا في ديسمبر عام 2007، لكن تلك لم تكن المحاولة الأخيرة في سلسلة من التهديدات التي كانت تأتيها من أطراف عدة وعلى رأسها التنظيمات المتطرفة.

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وقبل الانتخابات المقررة في يناير عام 2008، وأثناء تحيتها للحشود التي التفت حول موكبها في مدينة روالبندي وأمام عدسات وسائل الإعلام، وقع إطلاق نار استهدف زعيمة حزب الشعب الباكستاني، ثم أتبعه انفجار قوي، لتلقى السياسية الباكستانية البارزة حتفها من ارتطام رأسها في غطاء السيارة التي كانت تستقلها بسبب شدة الانفجار الذي أودى بحياة 23 شخصا آخرين.

أحمد قاديروف

في التاسع من مايو عام 2004، شهد ملعب دينامو في جروزني في الشيشان اغتيال الرئيس أحمد قاديروف، خلال احتفال عسكري هائل بمناسبة يوم النصر.

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وبينما كان قاديروف يشاهد مع كبار رجال الجمهورية السوفيتية السابقة التابعة للاتحاد الروسي العرض، قطع انفجار ضخم أصوات الأغاني والموسيقى خلال العرض من جهة المنصة الرئيسية، ليقتل الرئيس الشيشاني ضمن 32 شخصا آخرين ويجرح 46 شخصا.

ولاحقاً، تبنى قائد المتمردين، شامل باساييف، عملية الاغتيال التي نفذت أمام عدسات الكاميرات.

السفير الروسي في تركيا

ألقى السفير الروسي في تركيا، أندري كارلوف، كلمة خلال حضوره معرض صور مخصصاً لمشاهد طبيعة روسيا في صالة عرض فني في حي جنقايا الراقي في العاصمة التركية أنقرة.

ومع بداية الكلمة، أخرج الضابط التركي مولود ميرت ألتينتاش، سلاحه أمام كاميرات وسائل الإعلام، وأطلق 9 رصاصات من مسافة قريبة على السفير، هاتفاً: "الله أكبر.. لا تنسوا حلب"، قبل أن يتدخل رجال الأمن ويردوه قتيلا.

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