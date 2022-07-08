شكرا لقرائتكم خبر عن توصية برلمانية بتطوير البنية الأساسية لـ"ديـرب نجـم بالشرقية" ضمن حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شملت التقارير الأخيرة، التى أحالها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قبل رفع دور الانعقاد الثاني، للحكومة تقرير للجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الإقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصالحي بشأن "إدراج تحديث وتطوير البنية الأساسية لمدينة القنايات ومدينة ديرب نجم بمحافظة الشرقية ضمن خطة التنمية الحضرية ".

وذكر التقرير أسباب تتعلق بأن صندوق التنميـه الحضـاريه مـخـول لـه تـطـوير العشوائيات ومطلـع بـدور كبير في تنمية البنيـه التحتيـه كما كـان معني بتطـوير العشـوائيات للمنـاطق غيـر الأمنـة والمناطق غير المخططـة وتـم توسـعة دائـرة إختصاصاته وأضـيـف لـه تـطـويـر الأسـواق العشوائية وهـو معنيأيضا بتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، موضحا مدينة القنـايـات هـي إحـدى المدن المستحدثه في محافظـة الشـرقيه وهي مدينـة ذات طابع ريفى لم تأخذ حظا من التطوير والتحديث حتى الأن وبهـا صـرف صـحى وميـاه شـرب وحاليـا يـدخل بهـا الغـاز الطبيعي لكـن المدينة تحتـاج إعتمـادات ماليـه لـرصـف شـوارعها بالكامـل نتيجـة الحـفـر الذي أحدثه مشروع الغاز وقد أوشك على الإنتهاء، واستكمال تغطيـة الترعـة الـواقـعـه بـيـن مـدينتي القنايـات والزقازيق التـي بـدء العمل بها بتغطية لمسافة (4كم) ومتبقى منها ۷۰۰م، وإستكمال تغطيـة الترعـة سـيحقق الإستفاده القصـوى مـن كـامـل الـطـريـق لإمكانية الإستفادة منه وتوسعته، وسـيحقق الإسـتفاده القصـوى لتحسين المـدخل الرئيسي الذي يربط بين مدينة الزقازيق ومدينة القنايات، وتوسعة الطريـق وإزدواجيتـه يحـد مـن الإزدحـام ويقلـل مـن الـحـوادث المروريـه ويصبح مدخل يليق بمدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقي، كما ذكر أن مداخل ومخـارج مدينـة القـنايـات تحـتـاج للتـطـويـر كمـا أن الكثيـر مـن شـوارعها نتيجة إستحداث دخولهم للحيز العمراني تحتاج مد وتدعيم لدخول المرافق.

وأكدت الحكومة في ردها، خلال المناقشات، أن صندوق التنميـه الحضـارية منـذ نشـأتـه فـي عـام ٢٠١٦ ونشـاطه ملمـوس في المناطق العشوائية حيـث كـان تـابع في تلك الفتـرة لـوزارة الإسـكـان ثـم تغيـرت التبعيـه لرئاسـة مجلـس الـوزارء وأصـبـح منـوط لـه تنميـة عـواصـم المـدن والمحافظـات وكـان لمحافظة الشرقية نصـيب في القضاء علـى عـدد (۱۰) مناطق غير آمنة، موضحة أنه على مستوى مشروعات حياة كريمة مدينة القنابـات لـها توابــع وسوف يتم عمل بها كافـة الخـدمات مع بدء المبادرة في مدينة الزقازيق، كما أن مركز ديرب نجم مخطط دخوله المرحلة الثانية من مبادرة حياه كريمه، وجـاری تسليم قطعـة أرض فـضـاء للهيئة الهندسيه لإنشـاء عـدد (5) مسـتـشـفى مركـزى أحـدهم تقع في مركـز ديـرب نجـم وسيتم تنفيذهم في المرحلة الثانيـه مـن برنامج حياه كريمة.

ولفتت إلى أنه فيما يخص أعمال البنيه التحتيه مدينة القنايات، فإن رصـف الـطـرق كـان قـد تـم تـوقيـفـه في الـعـام المالي الحالي نتيجـة لعمليـات الحـفـر التي تتم لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والتي تم الإنتهاء منهـا بنسـبه تـصـل إلى %95 وسيتم رصـف الطـرق بـعـد سـداد قيمـة رد الشـئ لأصـلـه مـن الخـطـه الإستثماريه للمحافظه، وبالنســبه للكهرباء والإنـاره تـم التنسيق مـع شـركة الكهربـاء سـواء للمحـولات أو أعـمـدة الإنـاره أو خطـوط الضغط المتوسـط وسيتم تـوفير 600 كشـاف وأكثـر۲۰۰ لمبه لتجهيزات الإنارة، وعن أعمـال التغطيـه الخاصـه بالمجـاري المائيـه أو المصارف المحافظـة لـيس لديها أي مشكلة في تحمل تكلفـة تغطيتهـا بواسـطة مواسير إذا مـا وافـقـت وزارة الموارد المائية والرى لأن لديها مجموعة من المعايير المتشددة لأعمال التغطيه.

وأوصت اللجنة بالآتي: -

1 -استكمال البنيـه الأساسية لمدينـة ديـرب نجـم في المرحلة الثانيـه مـن مبـادرة حياه كريمة ومدينة القنايات وتوابعها في المرحلة الثالثة من نفس المبادره.

٢- التنسيق بين محافظة الشرقيه ووزارة الموارد المائية والرى لدرج مسافه بطول ۸۰۰م للتغطيه والرصف من مخرج مدينة الزقازيق في إتجاه مدينة القنايات مسافة ٧٠٠م وإمتداد شارع طلبه عويضه في إتجاه قرية شيبه في خطة العام المالی ۲۳/۲۰۲۲ ۲۰

3- قيام محافظة الشرقية بمخاطبة وزارة الموارد المائية والرى بسرعة إجراء المعاينه وإعطاء الموافقه للتغطيه.

4- رفع المقترح لرئاسة مجلس الوزراء لتكليف الجهات المعنية بما تراه مناسبا نحـو هـذا

الشأن.