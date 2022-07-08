شكرا لقرائتكم خبر عن خبير إعلامى: تدشين "قطاع أخبار المتحدة" نقلة نوعية عالمية فى مجال الإعلام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام النحاس، الخبير الإعلامى، واستاذ الإعلام بجامعة بنها، إن إعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إطلاق قطاع أخبار المتحدة ليكون أحد أهم وأكبر القطاعات الإخبارية فى منطقة الشرق الأوسط، يعد نقلة وإضافة نوعية عالمية جديدة فى مجال الإعلام المصرى والتغطية الإخبارية.

وأضاف حسام النحاس أن هذا الأمر طالبنا به كثيرا خلال السنوات الأخيرة الماضية من ضرورة وجود صوت مصري إعلامي احترافي في الخارج، مشيرا الى أن الإعلام يمثل أحد أهم القوى المؤثرة والفاعلة فى العالم، متابعا :"وسيضم هذا القطاع الإخباري الهام قناة أخبار دولية سيتم إطلاقها تزامنا مع استضافة مصر مؤتمر المناخ نوفمبر المقبل وهو توقيت في محله تماما حيث ستكون مصر محط أنظار العالم خلال فترة انعقاد المؤتمر وسيكون هدفها الأساسي من وجهة نظري هو أن يرى العالم مصر برؤية مختلفة بما تملكه من حضارة وإنجازات وتأثير عالمى ملحوظ كأحد أهم مراكز صنع واتخاذ القرار فى منطقة الشرق الأوسط".

ونوه حسام النحاس الى أن القطاع سيضم قناة أخبار إقليمية موجهة للداخل المصري تكون وظيفتها نقل ما يحدث بالشارع المصري فى مختلف المحافظات وتقديم إعلام حقيقي يليق بالمواطن المصري بشقيه الخدمى والخبرى، وكذلك عرض إنجازات وتحديات وهموم وقضايا المواطنين، مضيفا:" بما يعنى أن هدفها الأساسى من وجهة نظرى أن تكون صوت و لسان حال المواطن المصرى فى الداخل ؛ تأتى تلك الخطوة من جانب المتحدة للخدمات الإعلامية فى توقيت بالغ الأهمية بما يشهده العالم من تعقيدات وصراعات على المستوى الدولى ورغبة المواطن فى معرفة الرواية الإعلامية الحقيقية بالصوت والصورة وبشكل موضوعى ومحايد بعيدا عن حرب المصالح والشائعات ونقل الحدث من جانب واحد ؛ كما تأتى تلك الخطوة فى إطار استراتيجية متكاملة الأبعاد لتطوير مستوى المحتوى الإعلامي المصري شكلا ومضمونا فى كافة المجالات الإعلامية ليليق بالجمهورية الجديدة للدولة المصرية".