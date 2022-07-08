شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الحوار الوطنى تهنئ الشعب المصرى بحلول عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت إدارة الحوار الوطنى بخالص التهنئة لجموع الشعب المصري الكريم، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ونشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني، عبر الصفحة الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "تتقدم إدارة الحوار الوطني، بخالص التهنئة لجموع الشعب المصري الكريم، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.. أعاده الله علينا جميعاً بالخير واليُمن والبركات وجعل أيامنا أيام خير واستقرار وسلام".



