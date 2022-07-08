شكرا لقرائتكم خبر عن جودة عبد الخالق مثمنا قرارات العفو الرئاسى: "أول الغيث قطرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق والمفكر الاقتصادي الكبير وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على أهمية القرارات الجمهورية والعفو عن عدد من المسجونين.

وفي تعليقه على أهمية هذه القرارات بالتزامن مع بدء جلسات الحوار الوطني، قال وزير التضامن الاسبق، في تصريح خاص، "أول الغيث قطرة.. وهذه الخطوة مهمة، وخاصة أنها جاءت بعد أولى جلسات الحوار الوطني".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن عدد من المسجونين بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى، وذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

وبحسب القرار رقم 297 لسنة 2022، المنشور في الجريدة الرسمية فقد تقرر "العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك والعيد السبعين لثورة 23 يوليو 1952".

وتضمن القرار "تشكيل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون؛ للنظر فيمن يستحق العفو وفقاً لأحكام هذا القرار".