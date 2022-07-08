شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو هدف محمد النني العالمى في شباك نورنبيرج الودية اليوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال ونورنبيرج بفوز آرسنال بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة الودية التي اقيمت اليوم الجمعة الموافق الثامن من شهر يوليو الجارى ضمن استعدادات الأندية لخوض الموسم الكروى الجديد.

أحداث مباراة آرسنال اليوم

وكانت نتيجة الشوط الأول قد انتهت على واقع تقدم فريق نورنبيرج بهدفين دون رد، ومنذ بداية المباراة وحاول الفريقين كثيرًا ولكن في الدقيقة الرابعة والعشرين سجل اللاعب يوهانس جايس الهدف الأول لصالح الفريق الضيف، وأضاف اللاعب كوادو دواه الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة والعشرين لينتهى الشوط الأول على واقع هدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني دفع مدرب آرسنال مايكل أرتيتا بالعديد من اللاعبين أبرزهم الوافد الجديد جابرييل جيسوس ومحمد النني، وفي الدقيقة السابعة والأربعين سجل جيسوس الهدف الأول وهدف تقليص الفارق لصالح آرسنال.

وفي الدقيقة الرابعة والخمسين سجل محمد النني الهدف الثاني وهدف التعادل بطريقة جميلة وبتسديدة صاروخيه من خارج منطقة الجزاء، لتصبح النتيجة هدفين لكل فريق.

وفي الدقيقتين 57 و63 تم تسجيل هدفين عن طريق الخطأ من قبل فريق نورنبيرج سجلهما كلًا من كريستوفبر شيندلر وتيم هاندفيركير، لتصبح النتيجة 4-2، وفي الدقيقة 73 سجل لوكاس شلايمر الهدف الثالث وتصبح 4-3.

ولكن في الدقيقة 74 سجل جيسوس الهدف الثاني له والخامس لصالح فريق آرسنال لتنتهى المباراة بفوز أرسنال بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

هدف محمد النني اليوم