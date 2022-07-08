الشرطة اليابانية: مطلق النار على آبي استخدم بندقية يدوية الصنع

08 يوليو , 2022 اغتيال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي (أ ف ب). أعلنت الشرطة اليابانية الجمعة أن الرجل الذي يشتبه بأنه اغتال رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي يدعى تيتسويا ياماغامي وهو عاطل عن العمل يبلغ 41 عاماً، وأفاد الشرطة بأنه استخدم بندقية يدوية الصنع. وقال ضابط شرطة في منطقة نارا حيث وقعت عملية الاغتيال للصحافيين «هذا ما أكده المشتبه به، وتوصلنا إلى أنها (البندقية) مصنوعة يدوياً على ما يظهر بوضوح، علما بأن تحليلاتنا مستمرة».

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