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الكاظمي يهنئ بالعيد ويوجه دعوة

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بغداد - ياسين صفوان - هنأ رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، فيما دعا لتجاوز الخلافات.
وقال الكاظمي في تغريدة عبر تويتر، "أبارك لأبناء شعب العراق الكريم على امتداد الوطن، وللعالم الإسلامي، وللإنسانية جمعاء حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى القدير أن يديم المسرّة، والمحبّة، والسلام في ربوع عراقنا الحبيب، وأن تتكرس روح المودة والوئام والحوار في كلّ مكان".

وأضاف "استثمر هذه المناسبة لأوجه الدعوة الصادقة المخلصة؛ من أجل تجاوز الخلافات، وأن تكون مصلحة شعبنا وأمنه ورفاهه همّنا الأوّل والأخير؛ من أجل أن نرى انفراجة قريبة في الوضع السياسي الحالي إلى ما فيه خير الوطن، وكرامة أبنائه".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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