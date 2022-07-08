شكرا لقرائتكم خبر عن عضو أمناء الحوار الوطنى: قرارات العفو الرئاسي خطوة مهمة وإيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت النائبة أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، على القرار الجمهوري للعفو عن عدد من المسجونين بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى، وذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

وقالت "صابر"، إن قرار العفو عن عدد من المسجونين، خطوة مهمة وإيجابية، مشيرة إلى إنها جاءت تزامنا مع بدء جلسات الحوار الوطني، ولكن المنتظر أكبر من ذلك.

وأضافت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إننا كنا نتوقع أكثر من ذلك، من خلال الإفراج عن أسماء أخرى من سجناء الرأى والأحزاب السياسية.

وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن الحوار هو بشكل رئيسي حوار مستقبلي وسيرسم خارطة طريق حقيقية للقادم في الحياة السياسية وما يتبعها من مساحات اجتماعية واقتصادية فارقة جدا في عمر هذا الوطن.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن عدد من المسجونين بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى، وذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

وبحسب القرار رقم 297 لسنة 2022، المنشور في الجريدة الرسمية فقد تقرر "العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك والعيد السبعين لثورة 23 يوليو 1952".