شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى: العفو الرئاسى عن الشباب من مكتسبات الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن قرار الرئيس بالعفو عن 60 من الشباب المحبوسين يأتى في إطار مكتسبات الحوار الوطنى، كما يبلور حرص الدولة الكامل على الشباب.

وقال الجندى فى تصريحات له، إن الدولة المصرية حريصة علي فتح صفحة جديدة مع الشباب ودمجهم في المجتمع، لافتا إلى أن القرار الذي جاء بالتزامن مع عيد الأضحى أدخل الفرحة علي أهالي الشباب.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن لجنة العفو تمثل جزءا هاما من حالة الحوار الوطني الشامل، التي تؤكد على أن جمهورية مصر العربية دولة تتسع للجميع ولديها مقومات النجاح لبناء مستقبل مشرق بأيدي أبنائها المخلصين.