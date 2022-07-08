شكرا لقرائتكم خبر عن توصية لـ"إسكان الشيوخ" بإدراج إنشاء ممشى بـ"شبراخيت البحيرة" فى خطة 22/23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شملت التقارير الأخيرة، التى أحالها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قبل رفع دور الانعقاد الثاني للحكومة تقرير للجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد وجيه بشأن "إنشاء ممشى على النيل لمدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة".

ويستهدف المقترح إنشـاء ممشـى عـلـى النيـل لمدينـة شـبراخيت بمحافظة البحيرة، وذلك لعدة أسباب منها أن مدينـة شـبراخيت بهـا كثافة سـكانية مرتفعـة ولا يوجـد بـهـا مـتـنـفـس سـوى مـجـرى نهر النيل، والأهـالي تـرغـب في عمـل ممـشـى بإجمالى طـول( ۱,۲۰۰كـم علـى نـمـط مـا يتم في محافظة القاهره، ويمثل حمايـة لـنيـل مـن التعـديات أو مـن المخلفات التي تلقى في مياهه، كما أن إنشـاء ممشـى عـلـى الـنـيـل يـعـد أحـد أهـم المشـروعات السياحيه الاقتصـاديه والبيئية.

وأوضحت الحكومة أنه تـم عـمـل الـعـديـد مـن الدراسات لإنشـاء ممشى على النيـل لخدمة أهـالي المدينة، كما أن أساسات الممشى موجودة في مدينة شبراخيت عبارة عن تكسية حجرية، ونـحـن نـدعـم هذا المقترح، مؤكدة أن فـكـرة المماشي فـكـرة متميزة لأنهـا تـحـد مـن الـتـعـديات وتخلـق فـرص عـمـل تـحـد مـن مشكلة البطالة.

وطالبت اللجنة بتوفير أدوات تفعيل تنفيذ هذا المقترح، بقيام جـهـاز حمايـة النيـل ومعهـد بـحـوث النيـل بمعاينـة المنطقـة المزمع إقامـة الممشى عليهـا عـلـى الطبيعـة وإعـداد دراسـة للمشـروع خـلال عشـرة أيـام مـن تاريخـه مـع مـوافـاة محافظة البحيرة وهيئة التخطيط العمراني بنتائج الدراسـه والمحددات لتنفيذ المشروع، إضافة إلى قيـام هيئة التخطيط العمراني بإعداد دراسة متكاملـة لـتـطـوير الواجهـة داخـل مدينة شبراخيت، ومخاطبـة رئاسـة مجلـس الـوزراء ووزارة التخطيط لـوضـع المشـروع فـي خـطـة الـوزارة للعـام المـالى ۲۰۲۲- ۲۰۲۳ لإمكانيـة تنفيـذ التطوير المشار إليـه علـى مراحـل على أن تكـون المرحلة الأولى هي المنطقـه المشـار إليهـا بالمقترح.