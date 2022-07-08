شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لـ"قيس سعيد": أسأل الله أن يديم على شعب تونس نعمة الأمن والاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وتوجه الرئيس بالتهنئة لشقيقه الرئيس التونسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على تونس والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على الشعب التونسي نعمة الأمن والاستقرار.

وأعرب الرئيس التونسي عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه الرئيس السيسى على هذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر وشعبها كل التقدم والازدهار.