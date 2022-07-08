شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة عن حماة الوطن: الإفراج عن 60 شخصا ضمن العفو الرئاسى يؤكد جدية الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة ميرال الهريدى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن إعلان لجنة العفو الرئاسي لقائمة المفرج عنهم من المحبوسين قيد قضايا متعلقة بالرأي والتعبير والتي تضمنت 60 سجيناُ، تعكس جدية الحوار الوطني وسرعة العمل على تنفيذ التوصيات التي تقدمت بها القوي السياسية فى هذا الشأن.

وأوضحت النائبة ميرال الهريدي، في بيان لها اليوم الجمعة، أن القيادة السياسية بهذا القرار أدخلت البهجة في نفوس 60 أسرة مصرية بالتزامن مع عيد الاضحى المبارك – أعادة الله علي الجميع بالخير واليمن والبرلكات، قائلة: هذا القرار سيجعل أسر مصرية تسعد بالعيد وتدخل البهجة إلى البيوت المصرية في تلك الأيام المفترجة.

وثمنت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، سرعة وتيرة العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الذي عُقد مؤخرا، والتي كان أبرزها إجراء حوار وطني شامل، وإعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي، وبالفعل سارعت اللجنة عقب تشكيلها على الفور في إعداد قوائم متتالية بأسماء مقترحة يتم تقديمها لرئيس الجمهورية للنظر في طلب الإفراج عنها.

وأضافت أن تلك القرارات المتتالية تعكس جدية الحوار واستجابة السلطة التنفيذية لتلك المطالب التي من شأنها توحيد الصف المصري، وإعادة تأهيل الشباب الذين لم تلوث أيديهم بدماء المصريين، مؤكدا أن القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة كل الحرص علي اشراك جموع المصريين الوطنين المخلصين لبلدهم في بناء الجمهورية الجديدة، تلك الجمهورية التي تؤمن بالتعددية الحزبية والاستماع الي كافة الأراء من جميع التيارات الفكرية المختلفة، والتي تعمل جميعها في النهاية لمصلحة الوطن.